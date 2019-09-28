Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Делегация Соединённых Штатов покинула зал заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в тот момент, когда на трибуну поднялась вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

Напомним, что власти США в начале 2019 года попытались осуществить в Венесуэле государственный переворот, чтобы привести к власти своих марионеток. Однако Вашингтону это не удалось. При этом США уже несколько лет душат Венесуэлу экономическими санкциями, что делает жизнь в Боливарианской Республике весьма тяжелой. Вашингтон цинично обвиняет власти Венесуэлы в том, что они якобы морят голодом своих граждан.

Несмотря на санкции и практически прямую конфронтацию, вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес приехала в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Во время её выступления делегация США демонстративно покинула зал. США поддержали некоторые другие делегаты.

В своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter постоянное представительство США в ООН заявило, что власти Венесуэлы «вредят хартии ООН своей ложью и коррупцией».