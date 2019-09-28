Парадайс, США, 28 сентября, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче.

Nhl.com Матч Лос-Анджелеса и Вегаса

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 3:2.

У победителей голами отличились Майкл Амадио (10-я минута), Алекс Иафалло (12-я в большинстве) и Кайл Клиффорд (52-я). У их оппонентов голы забили Пол Штястны (45-я) и Брейден Макнэбб (46-я).

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 16 минут 9 секунд и за это время три раза бросил в створ ворот, не отличившись результативными действиями. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провел 15 минут 55 секунд в игре, дважды бросив по воротам, один раз применив силовой прием и также не отметившись никакими результативными действиями.

Отметим, как сообщало, ранее, в другом предсезонном матче, клуб «Детройт Ред Уинг» уступил в серии послематчевых буллитов команде «Торонто Мэйпл Лифз», несмотря на два Очка своего российского форварда Евгения Свечникова.