Ульсан, Южная Корея, 28 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Взрыв с последующим пожаром произошёл на борту судна, стоявшего на ремонте в порту на юго-востоке Южной Кореи. Об этом 28 сентября сообщил телеканал NHK.

(сс) hojusaram Пожарная машина. Южная Корея

ЧП произошло на грузовом судне в порту Южный Ульсан около 11:00 по местному времени. После взрыва на судне возник пожар, перекинувшийся на корабль, стоявший рядом с взорвавшимся.

На первом судне находились 25 человек экипажа, все они были спасены. На втором судне находились 21 человек экипажа, об их судьбе на данный момент ничего не известно.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о судьбе рыболовного траулера «Бухта Наездник», принадлежащего Мурманскому траловому флоту. На судне во время ремонта в норвежском порту возник пожар, продолжавшийся почти сутки, после чего корабль затонул. Экипаж судна не пострадал.