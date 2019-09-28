Москва, 28 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Иван Соловьев, с 2016 по 2018 годы глава аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, предостерег от необдуманного принятия закона «О профилактике семейно-бытового насилия». О не очевидных для большинства граждан подводных камнях законопроекта доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ рассказал в своей статье, опубликованной в газете «Взгляд».

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Прежде всего Соловьев подчеркивает, что насилие неприемлемо в любых проявлениях и сфера семейных отношений не является исключением. Но сразу же задается вопросами, ключевыми для всего последующего рассуждения: Почему для лоббистов нового/старого законопроекта так важно с его помощью «пролезть в наши дома»? И почему понятие «жертва» для них фактически тождественно в этом случае понятию «женщина»?

Соловьев напоминает, что внесенный недавно в Госдуму (уже не первый раз за последние несколько лет) законопроект предполагает чрезвычайно широкие полномочия для НКО, позволяющие им вмешиваться в дела семьи под предлогом очень широкого перечня самых разных форм насилия. В том числе «экономического насилия», трактовки которого могут быть очень произвольными.

Приведя разные примеры именно женского насилия (иногда чудовищного), с которыми он столкнулся лично во время работы в аппарате Уполномоченного по правам человека или узнал из СМИ, Соловьев делает вывод, что назойливо предлагаемая обществу однобокая «картинка», когда главными виновниками всех семейных драм и преступлений считаются именно мужчины, чаще всего одновременно еще и «садисты-алкоголики», является, мягко говоря, «очень зауженной».

По мнению юриста, в случае принятия такого закона появится огромное поле для самых разных манипуляций с любой стороны, но прежде всего со стороны женщин, которых у нас традиционно во всех конфликтах принято считать правыми.

«Когда нет духовной близости в семье, доверия, уважения, прощения, а в уме одни меркантильные вопросы и установки, полученные на родительском или чьем-то еще примере, никакие волонтеры и правозащитники не помогут. Особенно когда речь идет о детях», — считает Соловьев, подчеркивая, что прежде всего надо бороться за здоровые семьи и «не путать при этом квазифеминистский хайп с защитой прав человека».

По его мнению, активистки, педалирующие эту тему сейчас, зачастую не понимают, что делают или являются орудием в чужих руках.

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И еще один аспект проблемы Соловьевым выделяется особо (при этом он оговаривается, что вся тема очень сложна) — это выставление граждан России в глазах всего мира, как неадекватных и агрессивных.

«Мы не нация неврастеников и имбицилов. Не надо на нас наговаривать», — резюмирует он.