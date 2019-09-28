Начальник полиции Тюменской области подал рапорт об отставке
Тюмень, 28 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. В Тюменской области покидает пост начальник регионального управления МВД генерал-майор Юрий Алтынов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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Отставка
«О своём рапорте об отставке в связи с выходом на пенсию Юрий Петрович Алтынов объявил личному составу 27 сентября. Данное решение должен согласовать президент России Владимир Путин. Поэтому нет официальных релизов. На данный момент Юрий Петрович находится в отпуске», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полицейском ведомстве.
Временно исполнять обязанности главы УМВД России по Тюменской области будет начальник полиции Валерий Суворов.