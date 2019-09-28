Колумбус, США, 28 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» уверенно обыграл хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче.

(сс) Lisa Gansky Тэйлор Холл в составе хоккейного клуба «Нью-Джерси Дэвилз»

Игра состоялась на льду «Нэйшнвайд Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу гостей со счетом 0:2.

Шайбы в составе победителей забросили Тэйлор Холл (9-я минута) и Трэвис Зэйджек (49-я в большинстве).

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в отсутствии российского капитана Александра Овечкина уступил команде «Сент-Луис Блюз» в выездном предсезонном матче.