Ярославль, 28 сентября, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Ярославской области. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла ночью около 02:25 мск 28 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 179 км в районе деревни Осокино. По предварительным данным, грузовой автомобиль DAF, двигаясь в сторону Москвы, допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai, двигавшимся в сторону Ярославля.

Всего в автобусе находились 19 пассажиров. В результате ДТП один из пассажиров, мужчина 1965 года рождения, скончался на месте происшествия. Ещё два пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате ДТП с участием трёх автомобилей в городе Волгодонске Ростовской области.