Дублин, 28 сентября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Джеймс Галахер досрочно одержал верх над представителем США Лореном Салазаром на турнире Bellator 227, проходившем в Дублине.

Джордж Уэсли Беллоуз. Бой у Шарки. 1917

Поединок был остановлен на 30-й секунде, когда ирландец успешно применил к своему оппоненту удушающий приём «гильотина», чем вынудил последнего быстро капитулировать.

Сразу после победы Галахер бросился в объятия своего партнера по тренировкам — другого ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, приехавшего его поддержать.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее испанский кик-боксер Хосе Мария Кеведо после того как был отправлен в нокаут, посчитал себя победителем поединка.