Берлин, 28 сентября, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Призыв был озвучен на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?». Конференция состоялась в бундестаге 27 сентября под патронажем Восточного комитета немецкой экономики.

За смягчение режима антироссийских санкций, но при условии прогресса в выполнении Минских соглашений выступил депутат из Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер.

Представитель Социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль, в свою очередь, заявил, что Германии следует поддержать линию президента Франции Эммануэля Макрона, который выступает за сближение с Россией. После пяти лет санкций страны ЕС должны сделать первый шаг, считает Вестафль.

В Партии левых также считают, что антироссийские санкции пора отменять, и у Германии есть высокие шансы добиться их отмены на уровне Евросоюза, так как Берлин больше других пострадал от взаимных ограничений. Такое заявление сделал представитель Партии левых (Die Linke) Клаус Эрнст, который занимает пост председателя комитета бундестага по экономике и энергетике. Он напомнил, что антироссийские санкции не выполнили своей функции.

Даже представитель Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр, который является председателем комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию, заявил, что санкции с России нужно снимать поэтапно, но быстро.