Лавров упомянул о капризах Хуана Гуайдо
Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. На лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо нельзя полагаться в попытке вести диалог, поскольку он — зависимая фигура, заявил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
Отвечая на вопрос о попытке Каракаса вести диалог с той частью венесуэльской оппозиции, которая к этому готова, российский министр отметил, что Гуайдо меняет свою позицию «утром, вечером, через день».
Причём возможность военного вмешательства в Венесуэлу обсуждается уже без этой фигуры. Лавров высказал мнение, что такое вмешательство оскорбило бы не только Каракас, но и «народы всей Латинской Америки, большинство её населения». Это стало бы возвратом ко временам двухсотлетней давности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября венесуэльский вице-президент Дельси Родригес от лица правительства призвал оппозицию возобновить диалог.
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