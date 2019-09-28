Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. На лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо нельзя полагаться в попытке вести диалог, поскольку он — зависимая фигура, заявил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке и вице-президент США Майк Пенс

Отвечая на вопрос о попытке Каракаса вести диалог с той частью венесуэльской оппозиции, которая к этому готова, российский министр отметил, что Гуайдо меняет свою позицию «утром, вечером, через день».

«Капризы Хуана Гуайдо и его компании объясняются тем, что он не самостоятельная фигура. Ему подсказывают, что нужно сделать, чтобы создать очередной повод для кризиса, для нагнетания атмосферы, для оправдания применения на практике той самой «доктрины Монро», для задействования механизма Межамериканского договора о взаимной помощи («Пакт Рио»)», — сказал Лавров.

Причём возможность военного вмешательства в Венесуэлу обсуждается уже без этой фигуры. Лавров высказал мнение, что такое вмешательство оскорбило бы не только Каракас, но и «народы всей Латинской Америки, большинство её населения». Это стало бы возвратом ко временам двухсотлетней давности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября венесуэльский вице-президент Дельси Родригес от лица правительства призвал оппозицию возобновить диалог.

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