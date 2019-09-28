Вашингтон, 28 сентября, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от участия в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, утверждает газета The Washington Post.

(сс) Gage Skidmore Рудольф Джулиани

Ранее Джулиани собирался участвовать в форуме, однако изменил свое решение из-за критики в американских СМИ. В частности, по той причине, что в мероприятии будут принимать участие президент России Владимир Путин и другие официальные лица РФ. Решение Джулиани участвовать в форуме вызвало удивление среди экспертов в области национальной безопасности США.

«Я не знал, что там будет Путин», — оправдывался Джулиани в интервью газете.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава МИД России Сергей Лавров назвал проявлением паранойи заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Россия якобы повлияла на скандальную беседу лидеров Соединенной Штаты и Украины.