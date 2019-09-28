Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Политика Соединённых Штатов на Балканах ведёт к подрыву достигнутого в урегулировании проблемы Косово, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблеи ООН.

Президент Косово Хашим Тачи и государственный секретарь США Майк Помпео

«Свои «правила» у Запада и в отношении Балкан, где проводится открытый курс на подрыв решений СБ ООН по косовскому и боснийскому урегулированию», — сказал Лавров.

Напомним, США выступают на стороне Косово как якобы независимого от Сербии государства. От агрессивных многолетних претензий Приштины на собственную государственность, которой покровительствует Вашингтон, страдает не только Сербия, но и её соседи.

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