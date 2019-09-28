Валенсия, Испания, 28 сентября, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Гражданин России был задержан в аэропорту испанской Валенсии по запросу ФБР, сообщает газета Las Provincias.

Keith Allison Задержание

По данным газеты, российский гражданин Александр К. был задержан в аэропорту Валенсии испанскими силовиками по запросу ФБР. Соединенные Штаты обвиняют его в крупном мошенничестве, которое он совершал через интернет.

По данным агентства ТАСС, в российском посольстве в Мадриде подтвердили задержания гражданина России. Задержанного посещал и сотрудник генерального консульства РФ в Барселоне. Защищать российского гражданина будет местный адвокат. В посольстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием событий вокруг ареста российского гражданина.