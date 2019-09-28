Лавров: США решили развалить все резолюции ООН по Ближнему Востоку
Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Американское руководство занимается уничтожением выработанных ООН резолюций по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблеи ООН.
Он напомнил о таких действиях Вашингтона как односторонние решения по признанию израильскими Голанских высот и Иерусалима.
Российский министр напомнил, как США разрушили ливийскую государственность, тоже, очевидно, исходя из «логики» «порядка, основанного на правилах».
Он отметил, что в разрез с решением ООН по «листировании» террористических организаций, Штаты выводят террористов «из-под удара», ведут переговоры («на земле»), в частности в Афганистане. Покровительство террористам осуществляется американцами и в Сирии, и в Ливии.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров, выступая на общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН, заявил, что, проявляя агрессию в отношении Ирана, Штаты вредят всему Ближнему Востоку.
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