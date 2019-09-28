Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Американское руководство занимается уничтожением выработанных ООН резолюций по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблеи ООН.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

«США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования», — сказал Лавров.

Он напомнил о таких действиях Вашингтона как односторонние решения по признанию израильскими Голанских высот и Иерусалима.

«Под угрозой двухгосударственное решение палестинской проблемы, которое имеет ключевое значение для удовлетворения законных чаяний палестинского народа и для обеспечения безопасности Израиля и всего региона», — добавил Лавров.

Российский министр напомнил, как США разрушили ливийскую государственность, тоже, очевидно, исходя из «логики» «порядка, основанного на правилах».

Он отметил, что в разрез с решением ООН по «листировании» террористических организаций, Штаты выводят террористов «из-под удара», ведут переговоры («на земле»), в частности в Афганистане. Покровительство террористам осуществляется американцами и в Сирии, и в Ливии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров, выступая на общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН, заявил, что, проявляя агрессию в отношении Ирана, Штаты вредят всему Ближнему Востоку.

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