Москва, 28 сентября, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Видео с самолёта, где произошёл скандал с актёром Максимом Авериным и его директором Николаем Кореневым, опубликовал телеканал «Звезда».

(сс) Александр Шинкаренко Максим Аверин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аверин оказался в центре скандала после поездки из Барнаула в Москву 26 сентября. Он и Коренев проявили неуважение к экипажу и пассажирам во время авиарейса.

Артиста оштрафовали за мелкое хулиганство. Аверин же в соцсети заявил фанатам, что у него «всё хорошо».

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