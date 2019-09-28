Бразилиа, 28 сентября, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Генпрокуратура Бразилии обратилась к суду с просьбой заменить содержание под стражей экс-президента страны Лулы да Сильвы на домашние арест, сообщает газета Folha de S.Paulo.

Константин Маковский. Узник (фрагмент). 1882

Прокуратура считает, что экс-президент Бразилии уже отбыл в заключении одну шестую часть тюремного срока и поэтому может претендовать на смягчение наказания. Для удовлетворения просьбы о домашнем аресте да Сильве необходимо будет предоставить положительную характеристику Федеральной полиции Бразилии о его примерно поведении в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава Верховного суда Бразилии Гильмар Мендес высказался в пользу пересмотра дела экс-президента страны Лулы да Сильвы. По его словам, дело да Сильвы являлось сильно политизированным, что привело к перегибам в действиях бразильской прокуратуры.