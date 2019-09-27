Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Совместная работа с Россией могла бы быть возобновлена, написал американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Майк Помпео

Комментируя итоги встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, глава Госдепа констатировал существование сфер, в которых у Вашингтона и Москвы есть «напряжённость».

"Нам удавалось прежде работать вместе. Мы можем добиться этого вновь», — заявил Помпео.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на встрече с Помпео 27 сентября заявил, что диалог с Вашингтоном возможен, но на основе взаимного уважения, которое США проблематизируют, например, санкциями и дипломатическим давлением.