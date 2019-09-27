Вашингтон, 28 сентября, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о финансировании правительства и федеральных агентств до 21 ноября, сообщает пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп

Ранее законопроект о финансировании правительства был одобрен обеими палатами Конгресса США. После подписания документа американским лидером, резолюция вступает в силу.

Стоит отметить, что законопроект о финансировании должен был быть одобрен до 30 сентября — даты окончания 2019-го финансового года. Иначе США мог бы грозить новый «шатдаун» — приостановка работы правительства до утверждения финансирования. «Шатдаун» уже происходил 22 декабря 2018 года и федеральные учреждения США не получали финансирования 35 дней. Тогда Трамп добивался включения в бюджет статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой.