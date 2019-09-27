Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Нарастание международных конфликтов вызвано внешней политикой Соединённых Штатов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблеи ООН.

Mid.ru Выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2019 года

В преддверии 75-летия Организации Объединенных Наций Лавров в ходе общеполитической дискуссии на Генассамблее заявил, что хотя третью мировую войну и удалось предотвратить благодаря ООН, «конфликтов и вражды на планете не убавилось».

Перечисляя новые вызовы, которые встают перед странами по всему миру, российский министр назвал «растущий разрыв между богатыми и бедными», а также нелегальную миграцию, незаконную наркоторговлю и международный терроризм. Лавров констатировал:

«Разобщённость международного сообщества лишь нарастает. На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается, прежде всего, в нежелании стран, объявивших себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, нежелании принять реалии объективного хода истории».

По его словам, страны Запада не могут признать, что их «доминирование в мировых делах тает»:

«Длившееся веками доминирование Запада стремительно тает» — Лавров