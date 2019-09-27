Порт-о-Пренс, 28 сентября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Полиция Гаити применила слезоточивый газ против протестующих в столице Порт-о-Пренсе, сообщает агентство Reuters.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

Сообщается, что жители города протестовали против перебоев с поставками продуктов питания и топлива, а также выступали против сильной инфляции и лживых обвинений, выдвинутых ранее против государственных чиновников. По данным агентства, в разгоне демонстрации принимали участие и специальные подразделения гаитянской полиции.

Протесты переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие разграбили несколько магазинов, аптек и банкоматов, а также подожгли несколько зданий. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы восстановить порядок. Представители правоохранительных органов также отметили, что в период с 16 по 25 сентября в ходе демонстраций было убито четыре человека.