Берлин, 28 сентября, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Планы Москвы лишить Deutsche Welle аккредитации в РФ немецкая телерадиокомпания считает безосновательными. Об этом говорится в опубликованном заявлении Deutsche Welle.

Hans Weingartz Аппаратно-студийный комплекс радиодома DW в Бонне

Комментируя заявление, прозвучавшее из России, о том, что Deutsche Welle может быть объявлено иностранным агентом и лишиться аккредитации, глава совета по вещанию компании Карл Юстен высказался следующим образом:

«Мы ожидаем, что российские власти позаботятся о том, чтобы все корреспонденты Deutsche Welle в России могли передавать информацию свободно и без ограничений».

По мнению руководства компании, обвинения в её адрес со стороны России безосновательны, поскольку это СМИ работает, ничего не нарушая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа Deutsche Welle вызвала нарекания российских властей после освещения событий, связанных с беспорядками в Москве в связи с минувшими выборами в Мосгордуму. Российские лингвисты дали заключение относительно фразы «Москва, выходи!» в Twitter телерадиокомпании.