Эр-Рияд, 27 сентября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Саудовская Аравия разрешила гражданам 49 стран, включая Россию, получать туристические визы по прибытии в аэропорты королевства, либо в электронном виде. Об этом 27 сентября сообщил глава управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.

Saly Bechsin

Как уточняется, новые правила вступят в силу уже с завтрашнего дня. Туристическую визу можно будет получить по прибытии в страну через паспортную службу аэропорта или через автоматы по самообслуживанию. Также визу возможно оформить заранее в электронном виде или в представительствах королевства за рубежом.

Многократные туристические визы позволят находиться на территории Саудовской Аравии до 90 дней за одну поездку и не более 180 дней в течение года.

Напомним, ранее сегодня министерство туризма Саудовской Аравии объявило о начале выдачи туристические виз иностранцам любого вероисповедания, а также введении умеренного дресс-кода для приезжающих женщин. До сих пор визы выдавались исключительно паломникам, деловым людям, иностранным рабочим и экспатриантам из членов семей саудовцев, проживающих вне королевства.