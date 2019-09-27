Вашингтон, 27 сентября, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не имел отношения к инциденту с невыдачей виз членам российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, сообщил 27 сентября на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео сообщил главе МИД РФ о том, что президент США Дональд Трамп также не имел отношения к этому.

«Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН», — отметил российский министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи 27 сентября с госсекретарем США Помпео, глава МИД России Сергей Лавров заявил о неприемлемости подобных ситуаций, тем более что российские представители прибыли не с визитом в США, а на международное мероприятие.

В свою очередь, Госдеп США сообщил, что не может огласить подробности инцидента с визами из соображений конфиденциальности.