МИД Китая заявил об угрозах миру из-за торговой войны
Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И осудил одностороннюю торговую политику и протекционизм в ходе выступления в ООН, 27 сентября передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай и США
Ван И заявил, что тарифные барьеры и односторонние действия «представляют серьезную угрозу международному порядку» и «могут ввергнуть мир в рецессию».
Глава МИД КНР напрямую не упоминал в своей речи Соединенные Штаты, с которыми Китай находится в состоянии затяжного торгового конфликта.
Читайте также: Трамп хочет изгнать китайские компании с фондовых рынков США