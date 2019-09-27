Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И осудил одностороннюю торговую политику и протекционизм в ходе выступления в ООН, 27 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Ван И заявил, что тарифные барьеры и односторонние действия «представляют серьезную угрозу международному порядку» и «могут ввергнуть мир в рецессию».

Глава МИД КНР напрямую не упоминал в своей речи Соединенные Штаты, с которыми Китай находится в состоянии затяжного торгового конфликта.

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