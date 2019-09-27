Москва, 27 сентября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия «приложила руку» к скандальной беседе президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является очевидным проявлением паранойи, сообщил 27 сентября на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению главы МИД России, такие слова Пелоси свидетельствуют о самой настоящей паранойе.

«Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, 27 сентября в эфире телеканала MSNBC спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что считает Россию причастной к скандальной ситуации с переговорами президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал заключался в том, что политические противники Трампа обвинили его в давлении на украинского президента с целью получить компромат на Джо Байдена, претендующего на участие в президентских выборах.

Стоит отметить, что в результате скандала Белый дом опубликовал расшифровку этого телефонного разговора на своем официальном сайте.