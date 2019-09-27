Киев, 27 сентября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Правительство Украины намерено провести аудит финансовых средств, полученных Киевом от Европейского союза в период правления экс-президента Петра Порошенко. Об этом 27 сентября сообщила представитель кабинета министров в Верховной раде, депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«Вместо того, чтобы эффективно использовать эти деньги, мы теперь имеем негатив от Германии, от Евросоюза, которые спрашивают: «А 15 млрд евро что, мало?» — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Как отметила Верещук, Киеву «фактически выставили счёт», и теперь необходимо провести «всесторонний, всеохватывающий аудит по каждой программе».

По её словам, указанная сумма была выделена Украине за период с 2014 по 2019 год на целый ряд различных программ, в том числе направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, благоприятствование экономическому и социальному развитию, улучшение качества окружающей среды, развитие торговли и частного сектора, поддержку культурных и образовательных сетей, поддержку общественных инициатив.

«Где эти реформы, где эти миллиарды, где эти проекты?» — задалась вопросом депутат.

Верещук пообещала, что будет обращаться к правительству по каждой из программ, так как ответственность за их реализацию несли конкретные люди, чтобы иметь возможность, «честно глядя в глаза европейским партнёрам, не только сказать спасибо, а и отчитаться за каждое евро».