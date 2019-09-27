Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. США пытаются подчинить Латинскую Америку принципам времён доктрины Монро. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Mid.ru Сергей Лавров

«Россия, как и подавляющее число членов ООН, отвергает попытки вернуть в Латинскую Америку правила времён доктрины Монро, попытки менять извне режимы в суверенных государствах, не гнушаясь методами военного шантажа, незаконного принуждения и блокады, как это происходит в отношении Кубы вопреки многочисленным резолюциям ООН», — заявил Лавров.

Он напомнил, что в 2020 году исполняется 60 лет декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая была принята по инициативе СССР.

«Однако до сих пор ряд западных государств цепляются за старые правила, игнорируют эту декларацию и другие обращённые непосредственно к ним решения Генеральной Ассамблеи по вопросам деколонизации, продолжая удерживать под своим контролем бывшие заморские территории», — подчеркнул он.