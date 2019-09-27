Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 22:53 — ИА Регнум. США подменяют своими правилами не только резолюции Совета Безопасности ООН, но и универсальные конвенции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мигранты

«Неотъемлемой частью международного права наряду с резолюциями Совета Безопасности являются универсальные конвенции. Запад и их хотел бы подменить своими правилами, как это произошло в Организации по запрещению химического оружия, чей технический — подчеркну это слово, — технический секретариат путём противоправных манипуляций и бесцеремонного давления получил так называемые аттрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции по химическому оружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН», — заявил Лавров.

Продолжаются манипуляции вокруг конвенции и по обеспечению языковых, образовательных и религиозных прав национальных меньшинств, отметил он.

«Наши западные коллеги и здесь руководствуются своими правилами. Закрывают глаза на открытые лишения национальных меньшинств соответствующих прав, потворствуют сохранению в Европе позорного феномена «без гражданства», — указал министр.