Лондон, 27 сентября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. «Жесткий Brexit» может привести к серьёзному дефициту медикаментов в Великобритании из-за проблем с доставкой грузов из Евросоюза, 27 сентября передает агентство Associated Press.

Лекарства

Согласно отчету Британского государственного аудиторского управления, в случае выхода страны из ЕС 31 октября без соглашения с Брюсселем транспортировки через Ла-Манш могут быть недоступны до конца ноября.

Из 12 300 видов лекарственных средств, лицензированных в Великобритании, около 7000 доставляются через Ла-Манш, и либо производятся в странах Евросоюза, либо транспортируются через ЕС.

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