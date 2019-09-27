Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 22:37 — ИА Регнум. США создают крупные угрозы на международном уровне из-за пренебрежения международным правом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Mid.ru Сергей Лавров

«Атаки на международное право приобретают опасные масштабы. У всех на слуху выход США из всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который был одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности. Вашингтон не просто отказался от закреплённых в этой резолюции своих обязательств, но стал требовать от всех других играть по американским правилам и саботировать её выполнение», — заявил Лавров.

Соединённые Штаты взяли жёсткую линию и на развал резолюции ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования, отметил министр.

«Предлагают дождаться некой сделки века, а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму, Голанским высотам», — указал он.

«Когда члены НАТО в откровенное нарушение резолюции Совета Безопасности бомбили Ливию, они тоже, видимо, руководствовались логикой своего порядка, основанного на правилах. Результат — ливийская государственность разрушена, а губительные последствия НАТОвской авантюры, прежде всего для стран африканского континента, мировое сообщество расхлёбывает по сей день», — добавил министр.