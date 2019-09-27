Симферополь, 27 сентября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135U и стратегический беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk курсировали у морских границ России на Чёрном море, сообщают 27 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135U взлетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, затем три раза прошёл вдоль побережья Краснодарского края и более двух с половиной часов летал юго-западнее Крыма, оставаясь в 35 км от полуострова.

Позднее его сменил стратегический беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021, который ранее пять часов курсировал вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО ежедневно летают вдоль границ России и возле российских военных баз в Сирии.