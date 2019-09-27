Астрахань, 27 сентября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. В Астраханской области объекты социальной сферы готовы к отопительному сезону на 95%, жилой фонд — на 92%. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

wilhei Теплоснабжение

Во всех районах подготовка к зиме уже завершается. Степень готовности управляющих компаний, ТСЖ и объектов социальной сферы по региону составляет 90−95%. При этом износ источников теплоснабжения составляет более 55%.

По словам главы администрации Астрахани Радика Харисова, в областном центре жилой фонд в управляющих компаниях готов к зиме на 75%. Во всех дошкольных учреждениях опрессованы системы отопления, готовность школ составляет 98%. Также высокая степень готовности теплоснабжающих организаций. Отдельную работу проводят с 129 домами, жильцы которых до сих пор не определили форму управления.