Президент Франции поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении
Ашхабад, 27 сентября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с 28-й годовщиной независимости Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
По словам главы Франции, он «высоко оценивает усилия Туркмении по укреплению регионального сотрудничества».
Французский лидер выразил готовность продолжить диалог и консультации между Туркменией и Францией.
«Вы можете рассчитывать на мою решимость и дальше развивать сотрудничество между Туркменией и Францией в культурной, научной и образовательной сферах, а также поддерживать проекты наших компаний в целях укрепления туркменской экономики», — подытожил Макрон.