Ашхабад, 27 сентября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с 28-й годовщиной независимости Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По словам главы Франции, он «высоко оценивает усилия Туркмении по укреплению регионального сотрудничества».

Французский лидер выразил готовность продолжить диалог и консультации между Туркменией и Францией.

«Вы можете рассчитывать на мою решимость и дальше развивать сотрудничество между Туркменией и Францией в культурной, научной и образовательной сферах, а также поддерживать проекты наших компаний в целях укрепления туркменской экономики», — подытожил Макрон.