Душанбе, 27 сентября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. В Таджикистане объём производства продукции в сфере сельского хозяйства всех категорий за восемь месяцев 2019 года составил 14 млрд 492,3 млн сомони или около 1,5 млрд долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 8,3% в сопоставимых ценах.

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В частности, темпы роста производства в растениеводстве и животноводстве составили соответственно 8,4% и 8,2%.

Отметим, что, согласно данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, за вышеуказанный период времени во всех категориях сельского хозяйства было произведено свыше 1 млн тонн зерновых, 450,9 тыс. тонн картофеля, 15 тыс. тонн хлопка и другой сельхозпродукции.

Напомним, что по данным той же официальной статистики, сельское хозяйство остаётся самой малооплачиваемой отраслью экономики страны. Средняя заработная плата работников сельскохозяйственной сферы Таджикистана составляет 536 сомони или 3550 рублей.