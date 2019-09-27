Душанбе, 27 сентября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. За январь-август 2019 года Таджикистан импортировал около 32 тыс. тонн муки на сумму свыше 7,6 млн долл. За этот период времени в страну также завезли 684 тыс. тонн пшеницы на общую сумму 136 млн долл.

Mudd1 Мука

Отметим, что основным экспортёром муки и пшеницы в Таджикистан остаётся Казахстан.

По информации источника «Таджик ТА» в профильных ведомствах, около 90% потребляемой в стране муки производится местными предприятиями по переработке пшеницы.

Отметим, что за вышеуказанный период времени в Таджикистане произвели более 1 млн тонн муки.