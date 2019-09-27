Мадрид, 27 сентября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. «Европейский пакт, призванный способствовать спасению мигрантов в Средиземноморье, наткнулся на отказ двух ключевых стран: Испании и Греции, — пишет испанское издание El Pais. — Хотя схема, которая должна лечь в основу распределения, согласованного Германией, Францией, Италией и Мальтой, относится к спасенным по всему Средиземному морю, как Испания, так и Греция понимают: механизм, по большому счету, преследует одну цель — решить итальянскую проблему. Испанское правительство возражает, что может частично принимать только нелегалов, спасенных в открытом море и просящих убежища. Большинство прибывающих в Испанию этим критериям не удовлетворяют».

Текст совместного заявления участников договора, к которому получило доступ El Pais, содержит намерение ускорить активацию временного механизма размещения мигрантов в странах ЕС, удаленных от юга континента (напрямую страдающего от давления прибывающих морем нелегалов). Пытаясь убедить остальные европейские страны присоединиться к схеме, создатели документа ограничивают круг кандидатов на размещение теми, кто официально запрашивает убежище, а также делают акцент на желании вернуть всех остальных переселенцев на родину.

После четырех лет разногласий создание чрезвычайного механизма было инициировано как дружественный жест Европы в сторону Италии — когда ультраправый Маттео Сальвини (сделавший из высадок спасенных политическую и гуманитарную проблему) перестал находиться у власти. Смысл договора заключается в том, чтобы с помощью временного решения лишить почвы пламенную риторику Сальвини, основывающуюся на представлении, что Италию бросили решать миграционный вопрос в одиночестве, считает испанское СМИ.