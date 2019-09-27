Рига, 27 сентября, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Народ и государство Латвии должны гордиться легионерами Ваффен СС и чтить этих патриотов, заявил 27 сентября журналистам министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Латышский добровольческий легион СС

По словам Пабрикса, никому нельзя позволять «глумиться» над памятью пособников Гитлера.

«Легионеры Ваффен СС — гордость латышского народа и государства. Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии», — сказал Артис Пабрикс.

Напомним, национальные легионы СС, сформированные в Прибалтике из добровольцев, до марта 1944 года использовались для карательных операций и истребления мирных жителей СССР на оккупированных нацистской Германией территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей РСФСР.

По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией.