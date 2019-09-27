В Туле в рамках проекта «Здоровое будущее» прошла профилактическая акция
Тула, 27 сентября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Городская профилактическая акция, направленная на укрепление здоровья детей, стартовала в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 7» Тулы в рамках федерального проекта «Единой России» «Здоровое будущее» 27 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Акция инициирована депутатами Тульской городской думы Еленой Тимохиной и Ириной Рублевской, региональным отделением «Единой России» при поддержке депутата Госдумы Николая Петрунина и направлена на укрепление здоровья детей.
В рамках акции для воспитанников подготовительной группы, их родителей и педагогов детсада №7 было организовано профилактическое занятие: врачи-ортопеды приехали в детский сад, чтобы рассказать, как уберечь детские ножки от плоскостопия. Также медики провели мастер-класс в спортзале детского сада.
Как отметила главврач городской больницы имени Ваныкина, депутат Тульской городской думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская, в рамках нацпроекта «Здоровое будущее» партией проводятся профилактические акции: «Шаг к здоровью», «Улыбка детства», «Выездная поликлиника».
В детский сад в рамках акции передали комплекты ковриков-массажеров для профилактики и лечения плоскостопия — в качестве подарка депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Николая Петрунина.
Акция получит свое развитие и подобные мероприятия пройдут в других детских садах Тулы.