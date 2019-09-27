Астрахань, 27 сентября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего отца и бабушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

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По данным следствия, 1 марта астраханец дома поссорился с 86-летней бабушкой и 67-летним отцом. Он схватил кухонный нож и забил им обоих родственников. Мужчина и пожилая женщина от полученных ранений скончались на месте. Тела погибших обнаружили спасатели, которых вызвала вернувшаяся домой родственница — она не смогла попасть в квартиру.

Обвиняемый попытался покончить жизнь самоубийством. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает хроническим расстройством психики и нуждается в принудительном лечении. Суду предстоит решить вопрос о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому.