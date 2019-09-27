Тегеран, 27 сентября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Власти Ирана окончательно освободили британский танкер Stena Impero, 27 сентября передает агентство Associated Press.

Tasnimnews.com Танкер Stena Impero в Иранском порту

Согласно заявлению владельцев, ранее днем 27 сентября танкер покинул иранский порт Бандар-Аббас и направился в Дубай. В настоящий момент танкер покинул иранские воды.

Власти Ирана задержали танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля. Арест с танкера был снят 23 сентября, однако освобождение танкера затянулось на несколько дней.

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