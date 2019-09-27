Казань, 27 сентября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. В Татарии пока не планируют легализацию многоженства, однако этот вопрос требует глубокой дискуссии. Об этом заявила представитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Свадьба

По ее мнению, такая позиция республиканских властей может расстроить некоторых представителей сильного пола.

«А если перейти к серьезной части этого вопроса, то мы всё же живем в светском государстве, и наше российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности», — цитирует представителя пресс-службыРИА Новости.

В то же время, добавила Галимова, вопрос требует серьезной и глубокой дискуссии. При этом она отметила, что подобная инициатива должна исходить прежде всего от жителей региона, причем от их абсолютного большинства, «чего мы на сегодняшний день не видим».

ИА REGNUM напоминает, ранее глава ДУМ (Духовного управления мусульман) России шейх Равиль Гайнутдин высказал мнение о целесообразности легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Он полагает, что это лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности».

Его поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который полагает, что легализация многоженства позволила бы решить массу проблем, связанных с преобладающим числом женщин в России. Также это позволило бы защитить права женщин.