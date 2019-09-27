Ижевск, 27 сентября, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Ремонт теплотрассы, в результате порыва на которой остались без отопления 62 дома и 10 социальных учреждений, завершен. В ходе ремонта был заменен участок теплотрассы протяженностью 1 метр, сообщили в ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

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По предварительным данным компании, полное заполнение теплотрассы, а также нормализация температуры и давления ожидается к 21:00 по местному времени. Ранее планировалось, что аварию полностью ликвидируют к 2:00 28 сентября.

В компании отметили, что повреждения могли произойти в связи с локальной коррозией «в результате прокапывания грунтовыми водами».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Ижевске произошел порыв магистрального трубопровода на улице 50 лет Пионерии. В результате без тепла остались дома и соцучреждения. Место повреждения было оперативно обнаружено, к ремонтным работам приступили 22 человека и 10 единиц техники.

Напомним, подача тепла в Ижевске началась 9 сентября. В результате поэтапного подключения для равномерного распределения нагрузки полностью подача теплоносителя завершилась в течение 12 дней. За первую неделю были подключены больницы, детские сады, школы и другие социальные учреждения.