Всеволожск, Ленинградская область, 27 сентября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Более тонны германского трофейного оружия и боеприпасов передали участники поисковых отрядов и военнослужащие, проводившие раскопки в Ленинградской области на местах сражений Великой Отечественной войны, для главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Минобороны России Военнослужащие ЗВО и поисковики Ленинградской области передали более тонны немецкого вооружения для отливки ступеней Главного храма ВС РФ

Представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового батальона Западного военного округа передали найденное немецкое оружие для отливки ступеней главного храма ВС РФ. При этом на переплавку пойдут только образцы оружия, не представляющие исторической ценности.

Церемония передачи оружия, боеприпасов, техники, амуниции, гильз и осколков от снарядов на переплавку прошла в военном музее в городе Всеволожске Ленинградской области.

Открыть главный храм Вооружённых сил России, который возводится на добровольные пожертвования, планируется в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области. Храм будет символизировать духовность русского воинства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что идеи для оформления внутреннего убранства главного храма ВС будут почерпнуты из традиций воинских соборов в Санкт-Петербурге. Храм будет освящён в память о Великой Отечественной войне как самой страшной войне в истории нашей страны.