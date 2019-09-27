Екатеринбург, 27 сентября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. В Свердловской области вышли на достойные показатели по применению специальной антиретровирусной терапии для заражённых ВИЧ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

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По информации облминздрава, такую терапию сейчас получают 63% от всех состоящих на учёте по заболеванию ВИЧ. Это на 10% больше, чем заложено в индикаторных показателях госстратегии РФ.

У 84,6% пациентов, принимающих лечение, фиксируют неопределяемый уровень вирусной нагрузки, что подтверждает качество терапии.

Напомним, в регионе снизилось число новых случаев заболевания ВИЧ. За восемь месяцев 2019 года их стало меньше на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.