Вашингтон, 27 сентября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность изгнания китайских компаний с американского фондового рынка, 27 сентября передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Источник в правительстве анонимно сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп рассматривает данную меру и другие «способы по ограничению инвестиций США в Китай».

На Уолл-стрит торгуются акции многих крупных китайских корпораций, таких как Alibaba Group, Baidu, Vipshop Holdings.

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