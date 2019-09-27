Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил об угрозе ядерной войны его страны с Индией из-за ситуации в Кашмире, 27 сентября передает агентство Reuters.

Jawad Zakariya Имран Хан

«Если всё пойдет не так — вы надеетесь на лучшее, но будьте готовы к худшему» , — заявил Хан с трибуны ООН.

Хан отметил, что Пакистан «будет бороться до конца», если начнется война с Индией.

«Когда страна, обладающая ядерным оружием, борется до конца, это будет иметь последствия далеко за её пределами» , — отметил премьер-министр Пакистана.

Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз обострились после прекращения Индией особого статуса Кашмира и введения комендантского часа и других ограничений в спорном регионе.

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