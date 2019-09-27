Оренбург, 27 сентября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Сотрудники Россельхознадзора и Оренбургской таможни задержали партию польского сыра, поступившего в Россию под видом продукции из Киргизии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, накануне на посту весового контроля «Холодные ключи» трассы М-5 был остановлен для досмотра грузовик с 10 тоннами сыра, направлявшийся из Оша в Москву. Из ветеринарного сертификата следовало, что изготовителем продукции является одно из крупных молокоперерабатывающих предприятий Киргизии — ОсОО «Экопродукт Азия». Однако при проведении полного досмотра на коробках с сыром была выявлена маркировка молокоперерабатывающего предприятия Польши.

Сообщается, что запрещённая к ввозу продукция в соответствии с указом президента России «была изъята из оборота и комиссионно уничтожена».