Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 20:05 — ИА Регнум. На полях Генассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает 27 сентября РИА Новости.

Mid.ru Сергей Лавров

В начале встречи Сергей Лавров рассказал, что у него с китайским коллегой сложилась традиция встречаться на полях всех международных мероприятий, в которых они принимают участие.

«Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, и посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия в соответствии с теми решениями, которые приняли наши лидеры», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Китай и Россия достигли высокого уровня стратегических контактов, и это очень важно для обеих стран.

«Необходимо постоянно поднимать уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вносить общий вклад и мудрость в дело мира и стабильности во всем мире», — сказал Ван И.

Кроме того, Ван И подчеркнул, что в 2019 году отмечается 70-летний юбилей создания Китайской Народной Республики, который совпадает с юбилеем российско-китайских отношений, так как Россия является правопреемницей СССР, признавшего Китайскую Народную Республику сразу же после её провозглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Помпео. Встреча длилась менее часа и журналистов на неё не допустили.