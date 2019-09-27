Москва, 27 сентября, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период завершили московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом 27 сентября сообщили пресс-службы воздушных гаваней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

В аэропорту «Внуково» проверили исправность и укомплектованность 130 единиц техники, которую планируется задействовать предстоящей зимой при очистке аэродрома от льда и снега.

Кроме того, были закуплены в необходимых количествах реагенты для борьбы с гололёдом, закуплена недостающая и осмотрена уже находящаяся в эксплуатации техника для наземного обслуживания, создан нужный запас противообледенительной жидкости. Также прошли проверку источники теплоснабжения в пассажирских терминалах и прошли проверку резервные и аварийные источники электроэнергии.

Аэропорт «Домодедово» подготовил автопарк из 60 единиц спецтехники для работы в осенне-зимний период. Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем для работы в условиях плохой видимости. Персонал аэропорта прошёл необходимое обучение, инструктаж и тренировки для обеспечения бесперебойной работы воздушной гавани.

Аэропорт «Шереметьево» тоже отчитался о готовности к работе в осенне-зимний период.

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