Москва, 27 сентября, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию свинины из Южной Кореи из-за вспышки африканской чумы свиней в этой стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Чо Тон Гун. На свиноводческой ферме. 1976

Как уточняется, решение об этом принято на основании официальных данных Международного эпизоотического бюро о регистрации очага АЧС на территории республики.

С 26 сентября запрещён ввоз в Россию из Южной Кореи домашних свиней и продуктов убоя свиней, а также продукции с содержанием свинины, за исключением прошедшей обработку по технологии, которая гарантирует разрушение вируса АЧС.

Кроме этого, временно запрещён транзит по территории России домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Южной Кореи.